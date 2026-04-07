清水MF嶋本悠大がプロ初ゴール清水エスパルスの若手アタッカーが、Jリーグ公式戦で初得点した。4月5日のJ1百年構想リーグ第9節でV・ファーレン長崎と対戦し、MF嶋本悠大が右サイドからのクロスをヘディングで決めた。清水がFWオ・セフンによる開始7秒ゴールで先制したことが話題を呼んだ試合だが、前半4分に右サイドからのクロスが入ると走り込んできた嶋本が頭で合わせてゴールへ流し込んだ。嶋本は今季の百年構想リーグで2試