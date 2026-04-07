バイエルン・ミュンヘンが「ONE PIECE」風の画像をアップドイツ1部バイエルン・ミュンヘンが、クラブの公式「X」で日本の大人気アニメとコラボレーションした画像をアップした。クラブは「全力で、そのワンピースへ」と綴り、週刊少年ジャンプで1997年から連載されている「ONE PIECE」風の画像をアップした。クラブがアップしたのは、「ONE PIECE」に出てくる船「ゴーイング・メリー号」に5人の選手達が乗っている画像で、GKマ