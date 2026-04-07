GIGAZINEでは2025年12月に実施したプレゼント記事のアンケート結果を記事として掲載しています。前回の3月分資料更新以降に掲載したのは以下の4本。「今熱いマンガは？」「電子書籍でマンガ買ったことある？」などGIGAZINE読者に聞いてみた - GIGAZINE日本でカジノが合法化されたら何をやってみたい？GIGAZINE読者に聞いてみた - GIGAZINEGIGAZINE読者が利用しているコンビニは？アンケート調査してみた - GIGAZINEGIGAZINE読者は