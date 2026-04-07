嵐の二宮和也（４２）、オードリーの若林正恭（４７）が進行役を務めるバラエティー番組「シークレットＮＧハウスＳｅａｓｏｎ２」が、Ａｍａｚｏｎプライムビデオで５月２２日から全４話で配信される。８人の芸能人がゲームに挑戦し、賞金をかけて疑心暗鬼の心理戦を繰り広げる新感覚バラエティーの第２弾。二宮、若林が各ステージごとにＮＧを設定。参加者たちは何がＮＧかを推測する。ＮＧに気づいたらライバルにＮＧを誘