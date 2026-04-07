▼岡山県（岡山地方気象台・７日５時）【南部】晴れ一時雨【北部】晴れ一時雨▼広島県（広島地方気象台・７日５時）【南部】晴れ一時雨【北部】晴れ一時雨▼山口県（下関地方気象台・７日５時）【西部】晴れ一時雨【中部】晴れ一時雨【東部】晴れ一時雨【北部】晴れ一時雨▼鳥取県（鳥取地方気象台・７日５時）【東部】雨後くもり【中・西部】雨後くもり▼島根県（松江地方気象台・７日５時）【東部】晴れ一時雨【西部】晴れ一時雨