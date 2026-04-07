34歳の年の差を覚悟した26歳の夫は、プロポーズの際「将来おしめも取り替えるし一生守る」と、介護まで見据えた男気溢れる言葉を贈った。【映像】60歳美人妻のビジュアル（2人のキスも）2026年4月5日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』は、MCの藤井隆と井上咲楽が新婚さんの驚きの日常や馴れ初めを深掘りするトークバラエティである。今回は、茨城県東海村から登場した26歳の夫と60歳の妻という34歳差の夫婦が登場、大衆