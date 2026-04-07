9人組グループ・Snow Manの深澤辰哉、阿部亮平が、7日放送のカンテレ・フジテレビ系『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』（毎週火曜後10：00）に出演する。今回はスタジオを飛び出し東京ドームシティへ。「ロケスパイ7分の1」企画で博多華丸・大吉、千鳥、かまいたち・山内健司を含めた7人が、「熱々おでんボウリング」、「カーリングdeスコアゲット」、「パイプボールリレー」の3つのゲームにチャレンジする。【写真】身体を張