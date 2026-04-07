【ヒューストン＝中根圭一】有人月周回探査計画「アルテミス２」で、米国とカナダの宇宙飛行士４人が搭乗する宇宙船「オリオン」は米東部時間６日午後６時４０分すぎ（日本時間７日午前７時４０分すぎ）、月の裏側の飛行を始めた。地球との通信は４０分程度、途絶する。この間、月に最接近し、その５分後には、地球から約４０万６０００キロ・メートル以上離れた場所を飛んで、人類が到達する最遠距離の記録を打ち立てる見通し