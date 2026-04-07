アメリカのトランプ大統領は、イランがアメリカ軍の戦闘機を撃墜し、兵士が行方不明であると報じられたことをめぐり、報道機関に情報を伝えた人物や記者を調査する考えを明らかにしました。アメリカトランプ大統領「誰かが情報を漏らした。情報漏えい者を突き止めたい。その人物を必死に探している」トランプ大統領は6日、イランによるアメリカ軍戦闘機の撃墜について、このように語り、兵士がイラン国内から救出される前に行方