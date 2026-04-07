明治は、新商品『AI 発案 合体しちゃった！きたきたのこのこの山里』を、14日より、全国のコンビニエンスストア、駅売店にて数量・期間限定にて発売することを発表した。【写真】こうきたか！「きたきたのこのこの山里」の中身1975年の誕生から50年。その長い歴史において聖域とされてきた『きのこの山』と『たけのこの里』の垣根を取り払い、2つのおいしさを一つに凝縮した、“どっちも派”専用の新商品をAIと共に開発した。