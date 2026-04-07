用事を終えて帰宅した飼い主さんが庭で目にした、犬たちの思いがけないお出迎えの様子がTikTokで注目されています。投稿したのは、4匹の柴犬と暮らしている「シバラー」さん。投稿から10.6万回以上再生され、「混ざりたい！」といったコメントが寄せられています。 【動画：用事を終えて家に帰った女性→庭を見てみたら、犬たちが…思わず二度見する『お出迎えの仕方』】 まるで柴トレイン！ 登場するのは、4匹の柴犬たち