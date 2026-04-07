その名も「イオン八王子滝山」イオンモールは2026年4月6日、東京都八王子市で建設していた複合商業施設「イオン八王子滝山」が、6月26日にグランドオープンすると発表しました。【スゴイ立地！】これが「八王子の新イオン」です！（地図／写真）場所は中央道の八王子IC北側、ICが接続する国道16号と、八王子駅方面から続く元有料道路「ひよどり山トンネル」が通じる幹線市道に挟まれた場所で、北側は東京都内唯一の道の駅「八