「うちの子は読書が好きなのに、国語のテストで思ったほど点数が取れない」。中学受験を目指す家庭で、保護者が抱きやすい悩みの一つだ。「読書＝国語力」だと信じている親にとって、この現実は受け入れがたいものかもしれない。なぜ、読書好きの子どもが必ずしも国語が得意になるとは限らないのか。中学受験専門のプロ家庭教師で『中学受験必勝ノート術』の著者・安浪京子先生と、言語化の専門家で『こども言語化大全』の著者・山