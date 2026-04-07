「ブルージェイズ−ドジャース」（６日、トロント）ドジャースが選手たちの球場入りの様子を公開。大谷翔平投手は山本由伸投手と並んでクラブハウスへ向かう通路を歩いた。チームにとっては昨年のワールドシリーズ連覇を達成して以来となるロジャースセンター。大谷は黒のキャップを後ろ向きにかぶり、ブラウンのシャツに黒のインナー、チノパンを合わせたスタイル。山本は黒のパーカーにオシャレなメガネを装着し、２人並ん