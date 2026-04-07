ガールズグループLE SSERAFIMのメンバー、カズハが東京で“クールビューティー”に変身した。去る4月6日、カズハは自身のインスタグラムを更新。【写真】こんなに見せるの？カズハ、露出ドレスで悩殺キャプションには、黒色のハートの絵文字とともに、コスメブランド「VIDIVICI」のアカウントをタグ付けし、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、カズハが東京で開催された「VIDIVICI」の日本ローンチ発表会に出席したときの