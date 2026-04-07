自宅で楽しめるブルークラブ＝2020年6月、米メリーランド州ベセスダ、青山直篤撮影 コロナ禍で外食が難しかった2020年のアメリカ。そんな閉塞（へいそく）感の中で、人々の心とおなかを満たしたのがメリーランド州名物の「ブルークラブ」です。ワゴンで売られている蒸したてを自宅に持ち帰り、家族で豪快にほじくり出す時間は、最高にぜいたくなひととき。アメリカ東海岸の「恒例行事」に変わった絶品ガニの魅力を、現