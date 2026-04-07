友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身のまわりで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は返事をしてこない友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前回から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は友だちの仁奈と遊びに行く約束をしています。彼女は集合時間を決めるため仁奈に連絡をしますが、なかなか返事は来ません。返事を待っている間に主人公がSNSを見ると、なんと仁奈はSNSで
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「日本助けてくれなかった」不満
- 2. YouTuberゼパさん急逝 Xで報告
- 3. 見てない 京都男児不明で新証言
- 4. 沢井製薬 110品目超を出荷停止
- 5. 「ジャングリアのガラガラ」物議
- 6. 逆上され…立ちんぼの恐怖の一夜
- 7. 海岸にビーズ散乱 NPO怒りと困惑
- 8. 清原氏「毎日がパーティ」と回顧
- 9. 医師が「がんで死にたい」理由
- 10. 約2割 ランドセル買い替え検討か
- 1. 見てない 京都男児不明で新証言
- 2. 逆上され…立ちんぼの恐怖の一夜
- 3. 沢井製薬 110品目超を出荷停止
- 4. 「ジャングリアのガラガラ」物議
- 5. 海岸にビーズ散乱 NPO怒りと困惑
- 6. 約2割 ランドセル買い替え検討か
- 7. 医師が「がんで死にたい」理由
- 8. 元警察犬 引退後の第二の人生
- 9. 実家の鍵が替えられた…決別宣告
- 10. 林死刑囚の現在 排泄監視される
- 1. 京大卒で無職 24歳に弱点判明
- 2. 社民党 会見で「ブチギレ」呆然
- 3. おうち回転寿司に1歳妹が釘付け
- 4. 片山大臣「ダッシュ」SNSで反響
- 5. 股間に異物感「骨盤臓器脱」とは
- 6. 自衛隊公式ネコに「頼むにゃ」
- 7. 愛子さま りくりゅう懇談に期待?
- 8. 美人の苦悩 根深いルッキズム
- 9. 石油備蓄の追加放出「準備必要」
- 10. 立憲議員 高市氏に「生ぬるい」
- 1. 「日本助けてくれなかった」不満
- 2. 衰弱し発見の中国美女 暴露配信
- 3. 中国がフランス男性の死刑執行
- 4. イランが一晩で壊滅する可能性
- 5. 「異常者」トランプ氏を批判
- 6. 斉藤慎二被告 韓国で注目の的か
- 7. ウクライナ 露の無人機数に衝撃
- 8. トランプ氏「ろくでなしどもめ」
- 9. 日本で炎上→日本で結婚写真撮影
- 10. 中国製造の市販オートバイが世界スーパーバイク選手権で優勝
- 1. 5000円46万円に? ATMの罠に指摘
- 2. 家族4人でUSJ「20万円かかった」
- 3. 1リットル170円のヤバすぎる内訳
- 4. 貯金しすぎたかも…71歳の虚無感
- 5. タイミー「やめた」増加の原因は
- 6. しだれ桜の穴場名所 3位は楽翁桜
- 7. 通勤定期 トイレ利用のみはあり?
- 8. 「年金増でも手取り減」老後の罠
- 9. 10代の「漫画離れ」止まらず?
- 10. 夫の退職金を半分貰い離婚→後悔
- 1. Amazonセール6日まで 売れ筋は?
- 2. Pixel 10a発売日 4月7日に発表か
- 3. スマホからワンセグ消えた理由
- 4. VPN遮断の試み 露で大規模な問題
- 5. Steamに異変、中国の事件影響か
- 6. Amazonの本聴き放題 月額99円に
- 7. Pixel 9aが価格.comで1位の理由
- 8. ドコモ ポイ活MAXで賞品企画
- 9. Amazonセールで人気のガジェット
- 10. AIに振り回される前に便利な策
- 1. 清原氏「毎日がパーティ」と回顧
- 2. RIZIN「皇治と神戸か」SNS沸く
- 3. 急浮上 F1レッドブル激震発生か
- 4. りくりゅう木原 今後の進退言及
- 5. JRAが月曜に衝撃発表 ファン騒然
- 6. 大谷には残酷な運命 侍Jに米辛辣
- 7. イチロー氏記録まで あと「2」に
- 8. ド軍襲った悪夢「まさかの重症」
- 9. 高木美帆 姉に最後に一言を言う
- 10. 韓国のイチロー 打率.152で泥沼
- 1. YouTuberゼパさん急逝 Xで報告
- 2. 詐称騒動 号泣したショーンK氏
- 3. あだち充氏の顔出しにネット驚き
- 4. 男児不明 防犯カメラに姿映らず
- 5. 郷ひろみ 利き手を左に変えた訳
- 6. 医師として一番怖いのは…持論
- 7. 白T着てお花見 巨乳で気まずい
- 8. 36歳で芸能界引退 自宅で孤独死
- 9. 夜ふかし 男性の正体に村上驚き
- 10. 資料がSNSで拡散か 日テレが回答
- 1. 人気YouTuber・ゼパさんが急逝
- 2. 「抜けない剣」にツッコミ殺到
- 3. 小さじ1杯で「痩せホルモン2倍」
- 4. 最強の宿便剥がし ドバドバ出す
- 5. 同窓会 元いじめっ子を夫が撃退
- 6. バストを美しく整えるブラ登場
- 7. GU「ポケモン」コラボ 22日から
- 8. 古臭い…40代のメイク改善テク
- 9. ZARAのホワイト系スカートに注目
- 10. 「副業セミナー」で夫不審な行動