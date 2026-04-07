次から次へ花粉がバトンタッチしたり、寒かったり暑かったりで、とても肌がゆらぎやすい日々。日差しが強い日も出てきて、本格的なUVケアを始めた方も多いのではないでしょうか。そんな、今の季節にオススメしたいのが、Curél（キュレル）の「角層深部バリア美容液」と「スキンリペアUVセラム」です。キュレルは皮膚科学研究のもと、一貫して「セラミド」の機能に着目。セラミドは角質に存在する重要な保湿成分・バリア機能の