特別なご褒美スイーツを探している方に♡This is CHIFFON CAKE.から、5周年を記念した数量限定セットが登場しました。人気のシフォンケーキとカッサータを一度に楽しめる贅沢な内容で、記念日にふさわしい特別感たっぷり。自分へのご褒美や大切な人へのギフトとしても注目のアイテムです♪ 人気スイーツを詰め込んだ限定セット 今回の「5th Anniversary Set」は、ブランドを代表する2つのスイ