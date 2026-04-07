俳優・本宮泰風の妻でタレントの松本明子が6日、自身のインスタグラムを更新。長男・龍聖さんと共に、7日放送の日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!』（後7：00〜）にゲスト出演することを明かし、親子のオフ2ショットを“顔出し”で披露した。【写真】「イケメン」「パパ似ですね」息子との“顔出し”2ショット披露の松本明子7日は『春満開！さんま御殿!! 最強2世ガチ親子参観 激レア名字＆メガネ祭』と題して放送予定。投稿