2026年4月4日、中国メディア・中国新聞週刊は、2025年の中国車メーカーの世界累計販売台数が約2700万台に達し、日本を抜いて初めて世界首位に立ったと報じた。記事は、日本メディアが報じたデータを引用し、25年の中国車メーカーの世界累計販売台数が約2700万台に達し、約2500万台の日本を抜いて世界首位に立ったと紹介。中国は23年に輸出台数で日本を抜いていたが、25年には全ブランドの世界販売台数でも逆転を果たし、日本は2000