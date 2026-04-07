赤バッジが似合う！ホンダのスペシャリティーカーとして、先代の終売からおよそ24年振りに復活した「プレリュード」。それまでの歴代モデルとは異なり、3ドアハッチバックタイプのボディやサンルーフを備えない点、そしてパワートレインがハイブリッドのみとなるなど、時代の移り変わりを感じさせる変化はあったものの、美しいデザインと走りの楽しさ、そして低燃費性能を兼ね備えたモデルとして高い評価を集めています。【