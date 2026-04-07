日本セーリング連盟は32年ぶりに日本で9月に開催されるアジア大会（愛知・名古屋）の日本代表10人を6日に発表した。前回大会は男女混合470級で金、女子49erFX級で銀、男女混合Nacra17級で銅と3種目でメダルを獲得している。男女混合470級の23年世界選手権・銅メダル、18年のジャカルタアジア大会で金メダルの磯崎哲也（34、JPN22 Racing）は「アジア大会の代表に内定したことはとても嬉しいです。インドネシアで開催された18回大会