◆米男子プロゴルフツアーメジャー初戦マスターズ練習日（６日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）【オーガスタ（米ジョージア州）６日＝星野浩司】２０２１年大会覇者で１５回目の出場となる松山英樹（ＬＥＸＵＳ）がコース入りし、東北福祉大の後輩で初出場の片岡尚之（ＡＣＮ）と９ホールの練習ラウンドを行った。前日５日のテキサス・オープン最終日は、順延のため未消化だ