パターの型によって入りやすさが決まるボール位置とは ボールの位置は重心が後方にあるパターほど左に寄る ボールを置く位置については、「真ん中に置く」、「左目の下に置く」、「利き目の下に置く」などいろいろな考えがあるようですが、私が出した結論は次の通りです。 まずパターヘッドの振り子運動の最下点を、なるべくスタンス中央線にする。そして振り子をヘッド全体でイメー