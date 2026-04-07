飛びの原動力を生む前傾姿勢の作り方 正しい前傾姿勢を作ることで捻転差が生まれて飛距離が伸びる ●重心はやや前寄りで拇指球に乗せて立つ前傾のポイントは、骨盤を前に倒すこと。そうすると太モモの裏側からお尻のあたりにテンションがかかります。 この姿勢を作ることで、肩の回転に対して下半身が抵抗でき、飛びの原動力である〝捻転差〟が生まれます。 また、下半身を安定させるために、前傾したとき、足の真