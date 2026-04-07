【日本】 景気動向指数（速報値）（2月）14:00 予想111.9前回112.1（景気先行指数) 予想116.5前回117.9（景気一致指数) 【ユーロ圏】 ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（3月）16:55 予想51.2前回51.2（非製造業PMI（購買担当者指数）) ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）17:00 予想50.1前回50.1（ユーロ圏サービ