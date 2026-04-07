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10:30豪家計支出（2月） 12:35日本30年利付国債入札（6000億円程度） 21:30ウィリアムズNY連銀総裁、ブルームバーグTV出演 8日0:00米NY連銀インフレ期待（3月） 1:30グールズビー・シカゴ連銀総裁、金融政策および経済について講演（質疑応答あり） 2:00米3年債入札（580億ドル） 6:50ジェファーソンFRB副議長、経済見通しおよび労働市場について講演（質疑応答あり） 中国