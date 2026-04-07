米株価指数先物ダウ上昇、市場は「TACO」織り込むトランプ期限延長 東京時間07:17現在 ダウ平均先物JUN 26月限47031.00（+129.00+0.28%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6658.75（+7.75+0.12%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限24381.50（+23.00+0.09%） 米株先物は上昇、市場はトランプの「TACO」を織り込んでいる。 トランプ氏は連日イランに攻撃激化を警告しているがイランは交渉に応じる気がなく、トラン