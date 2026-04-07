福岡県を中心に活動しているアイドル「ごちゃっと！」のメンバー・小日向優花が、7日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】白戸ゆめの衝撃カットも！同誌で美ボディを披露した虹咲カリナ92センチIカップの迫力あるプロポーションを7ページにわたって紹介。13歳の時から福岡でアイドルをしている、というだけあって、初登場ながらカメラを前にしても自然体。柔らかな笑顔を見せてくれた。インタビューでは家族への