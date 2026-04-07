【スーパーフォーミュラ】第1戦（決勝・4月4日／モビリティリゾートもてぎ）【映像】NSXからの水が半端ない！異例の光景（実際の様子）雨による1時間以上に渡る赤旗中断や幾度もセーフティーカー（SC）の先導が続くなど、波乱の展開となった開幕戦。そんなレースを象徴するかのように、トップ走るドライバーが思わず無線で前を走るSCに言及した異例の場面があった。レース終盤となった19周目、ポールポジションスタートから1番