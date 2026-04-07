俳優の秋野暢子（69）が6日、自身のインスタグラムを更新。ルーティン化している“朝ごはん”投稿で、この日は手作りした「ちょっと変わったサンドイッチ」の食卓を披露した。【写真】フライパンに食パンを並べ…「ちょっと変わった」秋野暢子の手作りサンドイッチ作り方について「フライパンで、パン焼いて卵とチーズいれて塩胡椒。2つ折りにしてサンド出来上がりです」と紹介。投稿では、完成したサンドイッチのほか、フライ