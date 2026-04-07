今回は、子どもの保育園入園を拒む夫に反撃したエピソードを紹介します。育休から復帰直前なのに…「私は育休中で、もうすぐ仕事に復帰し、子どもは保育園に入園予定です。つい最近のことですが、夫に突然『母親なら仕事辞めたら？』『3歳までは子どもとずっと一緒にいた方がいい」と言われたんです。夫はSNSで『3歳までは子どものそばにいると子どもが安心する』といった投稿を読んだようで、そういう発言をしてきたようですが、