当時40代手前、働き盛りだった小宮さんは「急性骨髄性白血病」と診断されました。 急性骨髄性白血病（AML）は、造血幹細胞から分化した骨髄系幹細胞ががん化することで発症する血液のがんです。骨髄性白血病の中でも、がん化した細胞が急速に増えるタイプを急性骨髄性白血病と呼びます。日本では、1年間に人口10万人あたり約4人が発症するとされています。現在はがん経験者としてさまざまな活動をおこなっている小宮さんに、これま