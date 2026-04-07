開催：2026.4.7会場：トロピカーナ・フィールド結果：[レイズ] 6 - 4 [カブス]MLBの試合が7日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとカブスが対戦した。レイズの先発投手はシェーン・マクラナハン、対するカブスの先発投手はジェームソン・タイヨンで試合は開始した。2回表、1番 ニコ・ホーナー 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカブス得点 TB 0-2