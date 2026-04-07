韓国で「ドバイもちクッキー」ブームが冷めやらぬうちに、「バター餅」が新たなトレンドスイーツとして浮上した。「タンフル」に続いて再び中国発のスイーツが拡散するなか、大手フランチャイズから街中のカフェまでこぞって新商品を投入し、市場が急速に加熱している。【関連】韓国、10人に1人以上の子どもが「肥満」の衝撃わずか数カ月の間に人気メニューが入れ替わる流れのなかで消費者の疲労感は高まっているものの、市場はこ