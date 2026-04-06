国内アパレル関連大手各社が、2026年3月度の既存店売上高を発表した。気象庁の発表によると、3月は一時的に寒気の影響がありながらも概ね暖気が優勢で高気温が継続。平均気温は基準値よりも約1.3℃高くなり、桜の開花も早まった。高気温で春物商品が動き、ファーストリテイリングの国内ユニクロ事業やしまむら、良品計画、ユナイテッドアローズなどの企業は増収で着地した。【画像をもっと見る】国内ユニクロは、前年同月比9.2