「クロックス（Crocs）」が、今年3月に新型スニーカー「クロックス リップル（Crocs Ripple）」を発表した。同モデルは、2024年11月に発足したスニーカーデザイン界の巨匠の1人であるスティーブン・スミス（Steven Smith）氏が率いるクリエイティブ・イノベーション・チームが手掛けた初のデザイン。「ニューバランス（New Balance）」や「アディダス（adidas）」、「リーボック（Reebok）」などで、30年以上のスニーカーデザイ