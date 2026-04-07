7日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比420円高の5万3960円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 57390.63円ボリンジャーバンド3σ 56937.50円一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 56120.02円ボリンジャーバンド2σ 54925.00円一目均衡表・基準線 54849.41円ボリンジャーバンド1σ 54185.00円一目均衡表・先行スパン2（雲下限） 539