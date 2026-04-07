7日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比37.5ポイント高の3689ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3837.71ポイントボリンジャーバンド3σ 3793.75ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 3766.79ポイントボリンジャーバンド2σ 3695.88ポイントボリンジャーバンド1σ 3694.25ポイント一目均衡表・基準線 3689.00ポイント