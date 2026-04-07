7日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比19ポイント安の723ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 808.29ポイントボリンジャーバンド3σ 786.04ポイントボリンジャーバンド2σ 763.80ポイントボリンジャーバンド1σ 741.56ポイント25日移動平均 740.69ポイント6日東証グロース市場250指数現物終値 73