気象台は、午前7時32分に、洪水警報を金武町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を恩納村、金武町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】沖縄県・金武町に発表 7日07:32時点本島中南部、本島北部では、7日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。本島北部では、7日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■うるま市□大雨警報・土砂災害・浸水7日昼前にかけて警戒1時間最大