出世は望まず、仕事は必要最低限にとどめる。そんな働き方が「静かな退職」と呼ばれるようになってきた。４年前に米国から発信された言葉で、世界的に認知度が高まりつつある。日本では働き手の約６％が該当するとの調査もあり、企業にとっても見過ごせない潮流になりそうだ。（上野綾香）コロナ禍で共感静かな退職（ＱｕｉｅｔＱｕｉｔｔｉｎｇ）は、米国のキャリア指導の専門家が２０２２年、この言葉の意味を説明する短い