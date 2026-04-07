＜7日（火）の天気＞西日本は午前を中心に雨になります。午後は天気は回復して次第に晴れるでしょう。東日本と北日本は日中に雨が降りそうです。関東はお昼前〜夕方に雨が降るでしょう。出かける時に雨が降っていなくても傘を持ってお出かけください。＜予想最高気温＞暖かかった6日（月）に比べると、5℃くらい低くなりそうです。全国的にこの時期の気温になって、上着が必要になるでしょう。東京など関東南部は最高気温は午前中