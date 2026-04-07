ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が6日、自身のインスタグラムを更新。銀色のヘビ柄ビキニ水着ショットを投稿した。「ねえ、今日の私どう？」と98センチのバストが収まりきれていないビキニ姿で、腰をひねる座りポーズをアップ。別の投稿では露天風呂をバックに「この身体は何点ですか…？」と問いかけ、「＃お手柔らかに」とのハッシュタグもつけた。ファンやフォロワーからも「綺麗で美しい」「とても魅力的」「チ