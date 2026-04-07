サッカーＪ１・Ｃ大阪はこのほど、今春に大阪市内の小学校に入学した新１年生（約２万人）を対象に、交通安全の啓発を目的としたオリジナルランドセルカバーを贈呈することを発表した。発表資料によると、チームマスコットをあしらったランドセルカバーには反射材を使用。夕暮れ時や夜間でもドライバーから気づきやすい仕様となっている。子どもたちの登下校時の安全を守ることを目的に、大阪府警察本部と共催、株式会社モリト