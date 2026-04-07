「いつものコーデがなんだかパッとしない……」とマンネリ気味のミドル世代は、2026春夏のトレンドカラーとして注目されている「グレー」のアイテムを取り入れてみて。今回は【GU（ジーユー）】から、旬のバレルレッグシルエットを採用した、デニムパンツとスウェットパンツをご紹介します。都会的で洗練された印象を与え、穿くだけで今っぽくこなれて見えるグレーのパンツは、この春手放せな