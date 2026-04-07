モデルで女優の横田真悠が７日までに自身のＳＮＳを更新した。横田はインスタグラムに「癒〜年々タレ目になっててる気がする笑！」と記し、花見を楽しむショットなどをアップ。桜をバックに、ニット帽を被りグレーのカーディガンにデニムのボトムスをあわせたコーデを披露した。この投稿には「年々可愛くなってるよ」「桜満開真悠ちゃん可愛い」「真悠ちゃんはタレ目だろうと何だろうと可愛い」「コーデも真悠ちゃんもか