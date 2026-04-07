大事な商談に向かうためタクシーを利用した男性は、一刻を争う状況であったため、運転手に「急いでいる」と告げた。しかし運転手は彼が熟知している近道を選ばず、工事と渋滞で動かない大通りへと車を進めたのである。彼が指摘しても、運転手は「こっちの方が早いんです」と言い張り、譲らなかった。 【写真】 「タクうま」で脚光の美女タクシー運転手 商談には滑り込みで間に合ったものの、運賃は普段より1500円も