鉄道芸人の太田トラベルが6日、自身のXを更新し「ご報告鼓膜にチューブを入れる手術をしました」と報告した。 【写真】太田トラベルの1日2度の「ご報告」2回目は手術、1回目は 詳細は明かしていないが、鼓膜チューブ挿入する手術は、大人になっても治らないの滲出性中耳炎や1年に何度も中耳絵を繰り返す反復性中耳炎に対し、鼓膜に小さなシリコンなどのチューブを留置し、換気と排液を促すもの。